Yerinde Hizmet Çadırı Tekrar Hizmete Başladı

YERİNDE HİZMET ÇADIRI REŞADİYE MAHALLESİ'YLE TEKRAR HİZMETE BAŞLADIİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacı ile uygulamaya konulan Belediye Mahallemizde Çadırı yeniden hizmette.

YERİNDE HİZMET ÇADIRI REŞADİYE MAHALLESİ'YLE TEKRAR HİZMETE BAŞLADI

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacı ile uygulamaya konulan Belediye Mahallemizde Çadırı yeniden hizmette. Başkan Demirtaş; vatandaşlarımız belediye değil biz belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz "dedi.

Uzun pandemi dönemi sonrasında yeniden belirlenen program dahilinde ilkadım ilçesindeki tüm mahallelere misafir olacak olan "Belediye Mahallemizde Çadırı" Reşadiye Mahallesi'yle tekrardan hizmete başladı. Tüm hizmetler eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği hizmet çadırında vatandaşlar tarafından iletilen taleplere hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının sağlandığı proje tekrardan birer haftalık süre ile İlkadım'ın tüm mahallelerinde hizmet verecek.

"Çalışmaları yerinde inceledi"

İlkadımlıların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermek amacı ile sorunların yerinde çözüm için ilk olarak Reşadiye Mahallesi'nde kurulan hizmet çadırını ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi koordinesinde İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Muhtarlık İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekiplerinin hazır bulunduğu mahallede devam eden kaldırım yama asfalt ve yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

"Yerinde çözüm anlayışını önemsiyorum"

Pandemi süreci boyunca ara vermek zorunda kaldığımız Belediye Mahallemizde Çadırı projenizle önceden olduğu gibi yine vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak öneri ve taleplerini bire bir dinleyerek yerinde çözümü önemsediğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Mahalle muhtarlarımız ve birim müdürlerimizin de eşliğinde en doğru çözümü en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Bir hafta süre ile tüm mahallelerimizde hizmet verecek çadırımıza isteyen tüm vatandaşlarımız gelerek hem talep ve önerilerini iletebilir hem de hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirler" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre