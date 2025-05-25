Yerin, en yüksek yeri nerededir?

Yerin, en yüksek yeri nerededir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Yerin, dünya'nın merkezinden en uzak noktası, yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri, hangi ülke sınırları içerisindedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Yerin, dünya'nın merkezinden en uzak noktası, yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri, hangi ülke sınırları içerisindedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yerin, dünya'nın merkezinden en uzak noktası, yani bu bakış açısına göre en yüksek yeri, hangi ülke sınırları içerisindedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YERİN, DÜNYA'NIN MERKEZİNDEN EN UZAK NOKTASI, YANİ BU BAKIŞ AÇISINA GÖRE EN YÜKSEK YERİ, HANGİ ÜLKE SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR?

A: Çin

B: Nepal

C: ABD

D: Ekvator

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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