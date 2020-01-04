Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar
Haberler » Güncel » Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar - Haber

Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

04.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:26
Yerin 35 metre altında kaçak kazı yaparken yakalandılar

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, mahallede koruma altında bulunan sit alanında yerin 35 metre altında kazı yapan N.Y., R.Y. ve B.Y.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alının 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler