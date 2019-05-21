Yerin 300 Metre Altında İftar

Memur-Sen'e bağlı, Enerji Bir-Sen sendikası yöneticilerinden oluşan bir heyet, madenciliğin ne kadar zor şartlar altında yapıldığına dikkat çekmek için Bartın'ın Amasra ilçesinde bir kömür madenine inerek, madende görevli memur ve işçiler ile birlikte yerin 300 metre altında iftar açtı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde maden ocağına inerek, iftar programında madende çalışan memur ve işçilerle birlikte iftar yaptı.

Maden çalışanlarının çalışma şartları hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Tonbul, "TTK'ya bağlı Bartın, Amasra Müessese Müdürlüğündeki çalışan memur ve işçi arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz maden ocağında iftar programımızla; kapalı ocak yeraltı madenciliğinin ne kadar zor şartlar altında icra edildiğini gerek kamuoyuna gerekse de devlet büyüklerine bir kez daha göstermeyi ve dikkatlerini bu alana çekmeyi hedefliyoruz." Dedi

"ÜYELERİMİZİN TALEPLERİNİ BİRİNCİ AĞIZDAN MASAYA YANSITACAĞIZ"

Burada çalışan memur arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu yılın Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesinde TTK ile alakalı masaya taşıyacağımız talepleri bizzat üyelerimizin çalışma şartlarını yerinde inceleyerek, sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek toplama kararı aldık. Şu ana kadar yapılan Toplu Sözleşmelerde elde edilen fakat uygulamada sorun yaşanılan kazanımların, yine uygulamada bütünlüğün dışında kalarak farklılıkların yaşandığı kazanımların ve bunların aksayan yönlerinin giderilmesi noktasında da Genel Müdürlükler ve Bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz devam etmekte. Amacımız önceki dönemlerde yaşanılan mağduriyetlerin giderilerek 2020-2021 dönemi 5. Dönem Toplu Sözleşmede çalışanlarımızın yüzlerinin gülmesini sağlayabilmektir.

Sendikacılık anlayışımız doğrultusunda Toplu Sözleşme görüşmelerinden önce yerelde yapacağımız birçok toplantı ve dijital platformlar aracılığı ile hiyerarşiyi ve bürokrasiyi kaldırıp üyelerimizin taleplerini doğrudan toplayarak masaya taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Doğu teşkilatlarımızla Ramazan Ayından önce gerçekleştirdiğimiz istişare ve eğitim toplantılarının artından üyelerle ilk toplantımızı TTK Amasra'daki emekçi kardeşlerimizle iftar açarak yapıyoruz.Bundan sonra diğer bölgelerimizde de benzer toplantılar yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler