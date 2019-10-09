Yerin 150 metre altında ders işlediler

09.10.2019 17:18

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri tuz ile ilgili dersi, amfi yerine yerin 150 metre altında gördü.

ÇAKÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Gıda olarak tuz" konulu dersini öğrencileriyle birlikte 150 metre derinlikteki tuz mağarasında işledi.

Ercoşkun, dersinde, tuzun insanların gıda olarak kullandığı ilk materyallerden olduğunu söyledi.

Tuzun elde ediliş şekillerini anlatan Hüdayi Ercoşkun, "Temel olarak tuz 4 şekilde elde edilir. Bunlardan biri deniz suyunun buharlaştırılarak suyun katılaşması sonucu elde edilen tuz, bir diğeri tuz gölümüz olduğu gibi tuzlu göllerden suyun buharlaştırılmasıyla elde edilmesi. Tuzlu akarsulardan elde edilen ve en kaliteli tuz diyebileceğimiz kaya tuzu. Şu an Çankırı tuz mağarasının içindeyiz." diye konuştu.

Tuzun efsanelere de konu olduğunu belirten Ercoşkun, "Bunlardan biri himalaya tuzu. Bunların felsefi inanışları var, iyilik getirmesi gibi. Genellikle kayaç tuzları toprağın altında tarihin çok eski zamanlarından beri biriken tuzlardır. İçinde bulunduğumuz mağara dünyada tek olan mağaradır. Çankırı kaya tuzu gerek deniz tuzunun gerekse de kayaç tuzunun üstünlüklerini bir arada taşır." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de tuz mağarasındaki tuz konulu dersi ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA