"YerelÖtesi İş Birlikleri" sergisi 4 ülkeden sanatçıları bir araya getiriyor
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"YerelÖtesi İş Birlikleri" sergisi 4 ülkeden sanatçıları bir araya getiriyor

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) geliştirdiği Kültürlerarası Diyalog Programının bir parçası olarak, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansman desteğiyle hayata geçirilen "YerelÖtesi İş Birlikleri" dijital sergisi için basına özel küratöryel tur düzenlendi.

09.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:53

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) geliştirdiği Kültürlerarası Diyalog Programının bir parçası olarak, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansman desteğiyle hayata geçirilen "YerelÖtesi İş Birlikleri" dijital sergisi için basına özel küratöryel tur düzenlendi.

Etkinlik, serginin küratörü Ruth Catlow ve sanatçılar Georgios Makkas, Emmy Bacharach ve Theo Prodromidis'in katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Catlow, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Koronavirüs ortaya çıkınca açıldıktan bir hafta sonra sergimizi kapatmak zorunda kaldık. Başta biraz trajik hissettirdi bize ama sergiyi online erişime açma imkanı verdi. Bunun yeni izleyicilere ulaşmamızı sağlamasını umuyorum. Bu oldukça heyecan verici." dedi.

Furtherfield'ın sanat direktörü ve küratörü olan Catlow, sergi hakkında şunları kaydetti:

"Dijital teknolojilerin sosyal sonuçları üzerine düşünen sanatçılarla uzun dönemli bir birlikteliğimiz var. Online hayatın birbirimizle ilişkilerimizi nasıl etkilediği sorusu üzerine düşünüyoruz. Bu sergideki çalışmalar iş birlikleri, karşılıklı etkileşim ve dayanışmadan, yerel ötesiliğin yeni durumundan doğdu. Yerel ötesilik özellikle ilginç bir konsept. Bizim çağımız özelinde global dijital aşırı bağlantısallık ve göçün ileri seviyeleriyle ilişkili bir konsept. Bunun etkileri arasında şöyle bir şey var. Çoğumuz artık kendimizi birden fazla fiziksel mekanla ve aynı zamanda topluluklar aracılığıyla buluştuğumuz sanal mekanlarla da ilişkili hissediyoruz. Bu da 'nasıl en iyi şekilde iş birliği yapabiliriz', 'birbirimizle nasıl en iyi şekilde iletişime geçip kendimizi ifade edebiliriz' ve 'bütün bu yeni şartlar altında dayanışma kavramı ne anlama geliyor' gibi yeni düşünce yöntemlerini meydana getiriyor."

Catlow, galerilerinin Londra'daki Finnsburry Park'ın merkezinde yer aldığını aktararak, "Park yakın dönemde sosyal mesafe sebebiyle kapatılmadan önce 180'den fazla dili konuşan insanlar tarafından kullanılıyordu. Londra'nın çeşitliliği yüksek bir bölgesi. Bu bölgede özellikle Türkler yaşıyor ve bölgedeki kültürü oldukça şekillendirdiler. Bizim için bu bölgede olma tecrübemizi şekillendiren, günlük olarak sürekli iletişim halinde olduğumuz insanlarla bir araya gelmek oldukça heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Sergide 6 sanatçının yer aldığını belirten Catlow, "Bugün bu sanatçıların üçü bize katılıyor. Sergideki çalışmalar da medya ve teknolojinin çeşitliliğinden faydalanıyor. Sanal gerçeklik, 3D yazıcılar, etnografik dokümantasyon gibi. Bu sergi, yeni bir şeylerin üretilmesiyle gerçekleştirilecek iş birliklerinin yollarını, mesafelere rağmen nasıl ekonomik olarak bir şeyleri paylaşabileceğimizi ve insanları hem online olarak hem de uzak yerlerden nasıl iletişime geçirebileceğini inceliyor." ifadelerini kullandı.

Sergi 30 Temmuz'a kadar çevrim içi ziyaret edilebilecek

Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan'dan sanatçılar arasında iş birliği ve bilgi alışverişinden doğan eserlerden oluşan sergi,13 Mart'ta Londra, Furtherfield'da yapılan lansmandan kısa bir süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle kapatılmasının ardından 6 Temmuz'da dijital versiyonuyla yayına başladı.

British Council tarafından yürütülen, Türkiye'den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan'dan BIOS ve Sırbistan'dan Nova Iskra iş birliğiyle düzenlenen Connect for Creativity projesi kapsamında düzenlenen sergi, 30 Temmuz'a kadar Connect for Creativity internet sitesi üzerinden ziyaret edilebilecek.

Sergi hakkında

Emmy Bacharach, Georgios Makkas, Ioana Man, Tamara Kametani, Theo Prodromidis ve Yağmur Uyanık tarafından hazırlanan eserler, sanal gerçeklikten üç boyutlu baskıya, probiyotik fermantasyondan etnografik dokümantasyona uzanan çok farklı araç ve teknolojilerden yararlanarak geliştirildi.

Küratörler Ruth Catlow ve Charlotte Frost'un dijital bir platform için yeniden tasarladığı sergi, ziyaretçiler için çeşitli etkileşim fırsatları sunuyor.

Ioana Man'ın artırılmış gerçeklik arayüzü, bir internet sitesi ve bir dizi ritüelden oluşan "Probiyotik Ritüeller"i, koronavirüsün eserin doğasını nasıl etkilediğini ve değiştirdiğini dikkate alarak güncellenmiş bir ritüel seti olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yağmur Uyanık'ın üç boyutlu baskıyla elde edilen kumtaşı heykeli "Öz Yaratım: Birlikte Oluşmanın Katmanları"ndan özgün beş adet üretilecek. Sergi süresince kayıt yaptıran kişiler arasından seçilecek beş kişi, bu heykellerin yeni sahipleri olacak. Heykel, yeni sahibine ulaştığında ise yeni evlerinde çekilen ve #layersofbecoming etiketiyle paylaşılan görseller dijital sergide sergilenecek.

Theo Prodromidis'in gazete kağıdına dijital baskı ile oluşturduğu "Açık Bir Gazete (Bir hareketi tahliye edemezsiniz)" başlıklı eseri, indirilebilir ve paylaşılabilir bir formata dönüştürülürken, Georgios Makkas'ın çok kanallı videosu "Kurtuluş'a Dört Durak" ise kolaylıkla izlenebilen bir video olarak sunulacak.

Emmy Bacharach'ın sanal gerçeklik deneyimi olarak kurguladığı "Bilinç Akışı/ Hasankeyf'in Mağaraları" başlıklı çalışma, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan antik yerleşim bölgesi Hasankeyf'in yerel ve yerel ötesi önemine dikkati çekiyor.

Tamara Kametani'nin "Taşa Kazınmış" adlı çalışması, eylemlerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamdaki sonuçlarını tarihsel olarak düşündürmeyi hatta belleğe kazımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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