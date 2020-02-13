Yerele-Batman'da kar yağışı

13.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:44

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı okulların tatil edilmesi üzerine çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bağlarbaşı Mahallesi Hükumet Caddesi'nde bir araya gelen çocuklar beraberlerinde getirdikleri naylon poşetler, bidon ve tepsilerle kaydı.

Kimi çocuklar ise kar topu oynadı, kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Öte yandan belediye ekipleri ise vatandaşların kayarak düşmesi için cadde ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Belediye başkanı Gündüz Günaydın, ekiplerin 7/24 esaslı çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA