Yerelden Yayınlanması Ricasıyla Rize'deki Fetö Davasında Karar

Rize'de, FETÖ/PYD üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan 6'sına 3 yıl ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanık Sevgi S. ve Osman B. ile tutuksuz sanıklar Türkan C, Tarık K, Derya Y. İ.K, A.Y, C.Y. ve İ.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek" suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması görüldü.

Sanıklar, son savunmalarında iddiaları reddederek beraatlerini istedi.

İ.K. ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini doğru olarak anlattığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Sevgi S, Derya Y, Osman B'yi 7 yıl 6'şar ay, T.C, T. K'yı 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İ.K'yı 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Heyet suç vasfının oluşmadığı gerekçesi ile A.Y, C.Y. ile İ.T'nin ise beraatine karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına hükmetti.