(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı
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(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı

Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

04.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:00
(yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı

ve için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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