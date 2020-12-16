Yerelde üretim, yerelde tüketim

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, kent halkının beğenisini toplamaya devam ederken Başkan Ataç, "Tepebaşı Türkiye'nin en önemli üretim noktalarından biri. Yerelde üretilenleri, yerelde tüketmek ve sağlıklı, güvenilir gıdayı daha erişilebilir kılmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kadın üreticilerin emeklerini kazanca dönüştürmeleri için imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu anlayış ile hizmete açılan ve Eskişehirlilerin ilgisi ile haftada 3 gün faaliyet gösteren Kadın Üretici Ürün Satış Noktası da yerel ürünleri kent halkı ile buluşturmaya devam ediyor.

"Gıda üretiminde önemli bir yerdeyiz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yerel üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, "12-18 Aralık Yerli Malı Haftası'nın içindeyiz. Eskiden daha yoğun şekilde işlenen bu haftanın önemini çok iyi kavramamız gerektiğine inanıyorum. Tepebaşı bölgesinin gıda üretiminde önemli bir yerde olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. 'Milli ekonominin temeli tarımdır' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, tarıma ve üreticiye destek olmaya gayret ediyoruz. Yerelde üretilenleri, yerelde tüketmek, Sağlıklı ve güvenilir gıdayı daha erişilebilir kılmak ve kadın üreticilerimizi desteklemek adına hayata geçirdiğimiz Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na olan ilgi de gün geçtikçe büyüyor. Böylelikle yerel üretim ile birlikte kadın emeğini de kent olarak desteklemeyi başarmış oluyoruz. Ekonomik krizlere karşı yerel dayanışma ve korumacılığı sağlamak için ve dayanışma ekonomisini geliştirerek kent halkının direncini yükseltilmek adına çalışmalarımız devam edecek" sözlerini kullandı.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi koronavirüs önlemleri eşliğinde hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı