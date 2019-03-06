Yerelde Olan Her Şeyin Genelde de Bir Karşılığı Var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Atacağınız her oy toplanacak ve o akşam bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkacak. Bu Türkiye fotoğrafını bizler merakla beklediğimiz gibi aynı zamanda şer odakları da bekliyor. Yani yerelde olan her şeyin genelde de bir sorumluluğu, karşılığı var." dedi.

Karaaslan, Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Alaçam Belediye Başkan adayı olan İlyas Acar'ın seçim çalışmasına katıldı.

Acar ile Alaçam Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Karaaslan, Samsun'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adaylarının büyük başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin bekası için MHP ve AK Parti'nin güçlerini birleştirdiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki yol yapmak, köprü yapmak, toplu konutlar yapmak, bunlar zaten bizim işimiz çünkü biz, bu tecrübeye sahibiz. Diğer taraftan aslolan gönüller yapmaktır. Biz de bu yerel seçimlerin adını, 'gönül belediyeciliği' koyduk ve yola çıktık. Atacağınız oy, sadece yerelde bir belediye başkanını seçmeyecek. Atacağınız her oy toplanacak ve o akşam bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkacak. Bu Türkiye fotoğrafını bizler merakla beklediğimiz gibi aynı zamanda şer odakları da bekliyor. Yani yerelde olan her şeyin genelde de bir sorumluluğu, karşılığı var. İnşallah güçlü Cumhur İttifakı kadrosu olarak bu işin üstesinden geleceğiz. Bu seçimden çok büyük başarı ile çıkacağız."

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu vurgulayarak, "Bugün sadece kendi sınırlarında değil, dünyanın en uzak noktasında, adını bile bilmediğimiz bir ülkede semaya açılan ellerde Türkiye duası var, gönüllerde Recep Tayyip Erdoğan sevdası var. Artık dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum bir çocuğun çığlığını duyan bir ülke ve lider var. İşte bu ülkenin vatandaşları olarak üzerimize düşen sorumluluktur Cumhur İttifakı'na güç vermek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yine aynı şekilde, devlet ne zaman zora düşse ya da Türkiye'nin üzerine bir tehdit oluşsa siyasi fikir ve düşünceleri bir tarafa bırakıp birlik ve beraberlik içinde olan bir genel başkandır. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği buradadır." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'na tepki gösteren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın içinde kimler yok ki. Bugün Türkiye terörle mücadele ediyor ve şehitler veriyor. Terörle beslendiğini açıkça beyan eden unsurlarla kol kola girenler var. Milletin gözünün içine bakarak açıklayamadıklarını kapalı kapılar arkasında birbirlerini destekleyerek yapanlar var. Bu yapı milletimizin vicdanında asla yer bulmayacak. O yüzden biz vatanını, milletini ve memleketini seven bir ekibiz. Güçlü, çalışkan bir ekibiz. Tevazu göstermeyeceğim, çalışkan bir ekibiz."

Karaaslan, Ziraat Odasını da ziyaret ettikten sonra esnafla buluştu.

Kaynak: AA