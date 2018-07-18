Yerelde Kalkınma Hamlesi

Bornova Belediyesi tarımı destekliyor

Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen proje ve hizmetleriyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına destek oluyor.

Bornova Belediyesi'nin, tarımsal üretime verdiği destekler sayesinde çiftçinin yüzü gülüyor. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere verilen destekleri arttırıp çeşitlendiren Bornova Belediyesi, aynı amaçlarla kurulan Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne de destek veriyor.

"Bornova Misket Üzümü" ile "Bornova Bamyası"na coğrafi işaret tescili almak için çalışma başlatan Bornova Belediyesi, yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen tohum takas şenliğini geleneksel hale getirdi. Üreticiyi desteklemek amacıyla düzenlenen Kiraz Şenliği'nin beşincisi gerçekleştirilirken, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara 2 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı. Eğitimler düzenleyerek yeni arıcılar yetiştiren Bornova Belediyesi, 22.5 dönümlük alanda arılık oluşturdu. Bu alana, arıcılık eğitimine katılanlar kovanlarını koyabiliyor. Vatandaşlara 1000'den fazla meyve fidanı dağıtan Bornova Belediyesi, fidan dikim etkinlikleriyle de çevrenin yeşillendirilmesi konusunda teşvik edici rol üstleniyor. Bornova Belediyesi, tarımsal üretime verdiği destekleri Bornova'ya özgü iki önemli

ürünü tescilleyerek bir üst aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Dünya literatüründe ismi "Bornova Misket Üzümü" olarak geçen üzüm ile lezzetiyle tüm Türkiye'de tanınan Bornova Bamyası'na coğrafi işaret tescili almak için çalışmalara başlandı.

Tarımsal üretimin kalkınmanın temeli olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "İlçemizin daha önceden köy olan 12 mahallesinde de çok önemli üretimler yapılıyor. Fidan ve malzeme dağıtımından eğitimlere pek çok alanda tarımsal üretime ve çiftçilerimize destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yerelde kalkınmayı sağlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en iyi yolu tarıma destek vermek. Bu doğrultuda çiftçilerimizin tarımsal üretimlerini arttırmaları ve daha kaliteli hale getirmeleri için projeler üretiyoruz" dedi.