Yerelde Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar Programı Vali Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilen "Yerelde Kadın Buluşmaları" programı Afyonkarahisar'da yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Büyüksün Türkiye adlı kısa film gösterimi yapıldı.

Sıkıntıları En Aza İndirmeye Çalıyoruz

Ardından Afyonkarahisar İl Göç Müdürü Hakan Ergün konuştu. Ergün, İl Göç Müdürlüğü olarak mahalle buluşmaları, Türkçe kursları, yabancı üniversite öğrencilere paneller düzenleyerek sorunları en aza indirmeyi planladıklarını söyledi. Afyonkarahisar'da toplamda 21 bin 654 yabancının yaşadığını belirten Ergün, Vali Çiçek'in desteği ile yabancıların en az sıkıntı çekmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Türkiye, Yabancılara Verdiği Hizmetler ile Dünyaya Örnek

Daha sonra konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü: "Göç hadisesi bizlerin gündemine son 10 yıl içerisinde Suriye'de yaşanan kriz sonrası girdi. Ancak göç son 10 yıla 20 yıla ait bir olgu değil. Göç tarihsel bir olgu. İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu. İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli sebeplerle hep bir yerlere göç etmiştir. Göç insanoğlunun hep merkezinde yer almıştır. Türk tarihi de göçe yabancı değildir. Bizim milletimizin kültüründe de göç vardır. Bu topraklarda ve bu kültürün mayasında göç hep vardır. Kendimiz binlerce yıl önce oba oba, boy boy, göç ederek gelmiş ve bu toprakları yurt tutmuşuz. Dolayısıyla nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa her zaman yanında olmak Türk milletinin en önemli hasletleri olmuştur. Türkiye, Suriye iç savaşı sonrası ortaya çıkan bu kriz sonrası yaşanan kitlesel göç sonrası geçmişten gelen bu anlayış ve medeniyet birikimi penceresinden bakarak kapılarını yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı kardeşlerine hiç tereddütsüz açmış, aşını, ekmeğini paylaşmıştır. Gelen 3. 6 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimize modern bir devletin vatandaşına sağlaması beklenen birçok hizmeti en iyi şekilde sağlayabildik ve sağlamaya da devam ediyoruz. Sadece Suriyelilere için değil bir milyondan fazla kişide ikamet izni ile ülkemizde yaşıyor. Dünyada maskeye, dezenfektanda ihtiyacın hat safhada olduğu dönemde yabancılar Türk vatandaşları ile eşit düzeyde hizmet aldılar ve tüm dünyaya bu anlamda örnek olduk" dedi.

Ben Göç Eden Bir Ailede Büyüdüm

Son olarak kürsüye gelen Vali Gökmen Çiçek: "Göç bu topraklarda her zaman var oldu. Bende 1940'larda Kafkasya'dan göç eden bir ailenin çocuğuyum. 1940'lı yıllardan babamın ailesi Ahıska'dan annemin ailesi Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'ye geldikten sonra zaten anavatan olarak bildiğimiz bu topraklarda kaynaşarak yaşam sürüyorlar. Göç hikayeleri zordur. Oradaki toprakları bırakmak, vatan özlemi duymak çok zordur. Babaannemden ben hep hasret türküleri, hikayeler dinleyerek büyüdüm. Kafamızda hep memleketimizi canlandırarak büyüdük. Kısacası sizleri anlayabilecek bir müktesebat ile büyüdüm. Fakat şunu da öğrendim. Hayat devam ediyor. Eğer orada kalır hayata uyum sağlayamazsak sıkıntı yaşıyoruz. Eğer uyum olmasaydı ben şimdi Vali olarak karşınızda olmazdım. Yaşadığımız dezavantajı avantaja çevirmek durumundayız. Bunu çocuklarınız için sağlamalısınız. Onlar yeni bir dil, yeni bir kültürle büyüyor. Uyum içinde onları özgüvenle geleceğe hazırlamalısınız. Bu açıdan bu programın burada yapılmasını önemsiyorum" diye konuştu.

Yabancılar İçin Kadın Kültür Evi Açalım

Yabancı misafirler için Afyonkarahisar'da ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar kadına en çok yatırım yapan illerden birisi. Kadınlarımızla Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatifleri ile çok güzel işler yapıyoruz. Sahra Derneği ve İl Göç Müdürlüğümüzün desteği ile inşallah yabancılarımız için de Kadın Kültür Evi yapalım. Çok güzel çalışmalar yapıyor, çok güzel ürünler üretiyorlar. Bunu değerlendirmeliyiz. Ben her sıkıntınızda, her ihtiyacınızda her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Ülkemize uyum sürecindeki yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmalarını amaçlayan Yerelde Kadın Buluşmaları, katılımcıların kadın sağlığı, şiddetin önlenmesi, ebeveyn tutumları gibi çeşitli konularda bilgilendirilmesine yönelik paneller ile devam etti.

Programda düzenlenen kermes etkinliği ile de yerel ve yabancı kültürlerin bir araya gelmesi ve birliktelikten doğan zenginliğin örneklerini yansıtan yöresel lezzetler ve el emeği tasarımlar sergilendi.

Programa Vali Gökmen Çiçek, Eşi Sümeyra Çiçek, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar İl Göç Müdürü Hakan Ergün, diğer il Müdürleri ve kadınlar katıldı.

