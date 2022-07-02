Züccaciye mağazasının açılışında izdiham

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hizmete giren züccaciye mağazasının açılışında vatandaşlar izdihama neden oldu. Kapıların açılması ile vatandaşlar ürünlerden alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesinde züccaciye mağazası açılışı yapıldı. Mağaza yetkilileri, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler yaptı.

Açılışı öncesi kurdele kesimi ve daha sonra mağazanın kapısının açılması ile kalabalık insan topluluğu mağazaya akın etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı züccaciye açılışlında özellikle kadınlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Mağazaya giren kalabalık, ürünlerini aldıktan sonra ödeme noktasında da yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman kapıların kapatıldığı açılışta kısa süreli izdihamlarda yaşandı.

Mağazanın yetkilisi Mehmet Ali Gücük, "Yoğun bir katılım var ve yaklaşık 1500 - 2 bin kişi katıldı. Herkese çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Üzdüğümüz herkesten özdür diliyoruz" dedi.

Açılışa katılan vatandaşlar ise ürünleri almanın mutluluğunu yaşadı.