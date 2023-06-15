Üye Girişi
Haberler
Zonguldaklılardan kan bağış kampanyasına ilgi

Zonguldaklılardan kan bağış kampanyasına ilgi

Yerel Haberler

Zonguldak'ta vatandaşların Gazipaşa Caddesi'nde kan bağışı aracında kan bağışına ilgisi sürüyor.

Zonguldak'ta vatandaşların Gazipaşa Caddesi'nde kan bağışı aracında kan bağışına ilgisi sürüyor.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından azalan kan stoklarına destek için Gazipaşa Caddesi'ne kan bağışı aracı konuşlandırıldı. Kan bağışı kampanyası vatandaşlarda yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar testlerden geçerek, kan bağışında bulundu. Her geçen gün daha iyiye giden kan bağışı sayılarının, bayrama kadar normal seviyelere kadar yükselmesi planlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Gazipaşa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title