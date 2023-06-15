Zonguldaklılardan kan bağış kampanyasına ilgi

Zonguldak'ta vatandaşların Gazipaşa Caddesi'nde kan bağışı aracında kan bağışına ilgisi sürüyor.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından azalan kan stoklarına destek için Gazipaşa Caddesi'ne kan bağışı aracı konuşlandırıldı. Kan bağışı kampanyası vatandaşlarda yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar testlerden geçerek, kan bağışında bulundu. Her geçen gün daha iyiye giden kan bağışı sayılarının, bayrama kadar normal seviyelere kadar yükselmesi planlanıyor. - ZONGULDAK