Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı - Haberler

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Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı

Zonguldak'ta hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı.

Zonguldak'ta hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı.

Uzunmehmet Camii'nde sabah namazında buluşan hacı adayları namaz sonrası cemaat ile vedalaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Zonguldak İl Müftülüğünce düzenlenen programda hacı adayları Harem-i Şerif'e gitmek üzere yola çıktı. Yakınları da hacı adaylarını yalnız bırakmadı. - ZONGULDAK

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