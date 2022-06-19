Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak'ta hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı.
Zonguldak'ta hacı adayları Harem-i Şerif'e uğurlandı.
Uzunmehmet Camii'nde sabah namazında buluşan hacı adayları namaz sonrası cemaat ile vedalaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Zonguldak İl Müftülüğünce düzenlenen programda hacı adayları Harem-i Şerif'e gitmek üzere yola çıktı. Yakınları da hacı adaylarını yalnız bırakmadı. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / Yerel