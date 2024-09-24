Zonguldaklı Çift, Üniversite Kaydı İçin Gittiği Erzurum’da Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Zonguldak'tan kızlarının üniversite kaydı için gittikleri Erzurum'da araçlarıyla sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden çift toprağa verildi.

Karadeniz Ereğli'de yaşayan ve kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Erzurum'a giden Anataca çifti, Erzurum-Erzincan karayolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Mustafa Anataca (50) ve eşi Birsen Anataca'nın (48) cenazeleri, aile yakınları tarafından Erdemir Hastanesi morgundan alınarak Karadeniz Ereğli'deki Kavaklık Mahallesi Cem Evi'ne getirildi. Burada dualar eşliğinde helallik alınırken, kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Dilay Anataca da aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Anataca çiftinin cenazesi, kılınan namazın ardından Belen Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze törenine, çiftin yakınlarının yanı sıra Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Erdemir'deki mesai arkadaşları, sendika temsilcileri ve birçok seveni katıldı.

Geçen 22 Eylül'de, Erzurum-Erzincan karayolunda meydana gelen kazada, Mustafa Anataca'nın kullandığı 67 ADN 523 plakalı otomobil, önce bariyere, ardından yol kenarındaki bir tabelaya çarparak sulama kanalına devrildi. Mustafa ve eşi Birsen Anataca olay yerinde hayatını kaybederken, kızları Dilay Anataca ise kazadan yüzerek kurtuldu. Ailenin Erzurum'a, Dilay Anataca'nın üniversite kaydını yaptırmak için geldiği öğrenildi. - ZONGULDAK