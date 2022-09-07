Zonguldak yerel haberleri: Kdz. Ereğli Belediyesi, Cami Yeri İçin Mahkemeye Başvurdu

Gelen Zonguldak haberlerine göre Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahilde bulunan amfi tiyatro alanına cami yapılması kararına karşı gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahilde bulunan amfi tiyatro alanına cami yapılması kararına karşı gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında, cami yeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Posbıyık, caminin amfi tiyatronun bulunduğu alana yapılmaması için gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

"BUGÜN İTİBARİ İLE BELEDİYE OLARAK DAVAMIZI AÇIYORUZ"

Posbıyık, şunları söyledi:

"Demokrasilerde halk ne diyorsa o olur. Halkımız 'camiyi istiyoruz' diyor. Biz de istiyoruz. Mutlaka cami yapılması lazım. 9 tane yer gösterdik, 10'uncu yeri ilettik. 'Buralardan bir yere yapalım' diyoruz. 'Deniz kenarına bu olmaz' diyoruz. Mücadelemiz aynen devam ediyor. Bugün itibari ile avukatlarımız, belediye olarak davamızı açıyoruz. Peşinden 10 kişilik bir halk grubu dava açıyor. Ankara Mimarlar Odası'nı da işin içerisine soktuk, onlar da dava açıyor. Bu camiyi Ereğli'ye yaptıracağız ama buraya yaptırmayacağız. Halka rağmen hiç kimse bir şey yapamaz."