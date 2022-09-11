Zonguldak yerel haberi: Zonguldak Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Kongresi gerçekleştirildi Yerel Haberler Zonguldak yerel haberi: Zonguldak Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Zonguldak Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Olağan kongrede tek liste ile seçime gidildi. Seçimde Önder Alkan Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkan Önder Alkan, "Zonguldak, Bartın ve Karabük Veteriner Hekimleri Odası 7. Olağan Kongresi Cumartesi ve Pazar günü yapıldı. Cumartesi günü kongre yapıldı. Pazar günü seçimler yapılıyor. Tek liste üzerinden seçimler yapılıyor. Veteriner hekimlerinin mesleki yıpranma paylarının talebimiz var. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle alakalı veteriner hekimlerinin de kanun içerisine alınması talebimiz var. Kongremizin bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Orhan Kışlalı, İrfan Türk, İlker Erkan, Suat Olucak." - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Karabük Yerel Haberler

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