Zonguldak ve ÇOMÜ'den Ortak Bilim Protokolü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ortak bilimsel çalışmaların ve proje faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

ÇOMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen imza töreninde her iki rektör de protokolün iki üniversiteye sağlayacağı katkılara değinerek, bilimsel araştırmalarda ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Özellikle fen, mühendislik, sağlık, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında planlanan projelerin hem üniversitelerin akademik kapasitelerini geliştireceği hem de ülkenin bilimsel üretkenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

İki üniversite arasında ortak araştırma projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi hedefleyen protokol kapsamında öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler arasında akademik iş birliklerini güçlendirmek, ortak yayın ve raporlar üretmeyi ve bilimsel etkinliklerde deneyim paylaşımını teşvik etmek amaçlanıyor. Araştırma projelerinin düzenli olarak raporlanmasını, denetlenmesini ve sonuçlarının her iki üniversite tarafından yayımlanarak bilim dünyasıyla paylaşılmasını öngören protokol, BEUN ve ÇOMÜ'nün bilimsel kapasitelerinin daha etkin kullanılmasına, araştırmacılar arasında yeni sinerjiler oluşturulmasına ve ulusal, uluslararası düzeyde nitelikli projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlıyor.

ÇOMÜ ile yapılan iş birliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversiteler arası iş birliğinin bilimsel gelişmenin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Bu protokol, üniversitelerimizin güçlü yanlarını bir araya getirerek daha verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmamıza imkan sağlayacak. Üniversitelerimizin ortak çalışmaları hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacak." dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise iş birliğinin iki üniversiteye de önemli katkılar sunacağını belirterek, Türkiye'nin bilimsel ve akademik hedefleri doğrultusunda ortak projelerin değerli sonuçlar doğuracağına dikkat çekti. - ZONGULDAK