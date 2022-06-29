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Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak Valisi Tutulmaz, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile birlikte Gökçebey ilçesi Gaziler Sokakta aşırı yağıştan evleri etkilenen vatandaşların evlerinde yapılan temizlik ve diğer çalışmaları denetledi.

Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ardından Agusto deresi ve taşkına maruz kalan kanalda incelemelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu. İncelemelerin ardından, Kaymakamlıkta İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanının da katıldığı toplantıda yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek istişare edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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