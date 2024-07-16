Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürü BEÜ Rektörü İle Görüştü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan'ı makamında kabul etti.

Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e makamında ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Özölçer ve Ağan bir süre sohbet etti. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Özölçer, Ağan'a çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi. Ağan ise misafirperverliğinden dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu. - ZONGULDAK