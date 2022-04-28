Tutulmaz, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle bayram mesajı yayımladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı. Mesaj şöyle; "Milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, pekiştiği, içtenlikle yaşandığı, toplumsal yaşantımızda büyük anlam ve değeri olan bir Ramazan Bayramına daha milletçe kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarımız; yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi milletimizin önemsediği, insana mutluluk veren değerlerimizin, duyarlılıklarımızın en üst seviyeye çıktığı, dargınlık, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik gibi duyguların yoğunlaştığı özel ve müstesna günlerimizdir. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifin ardından ulaştığımız mübarek Ramazan Bayramının, milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini yüreğimizde hissettiğimiz, mutlu olduğumuz, duyarlılıklarımızı gözden geçirdiğimiz güzel günlere vesile olacağına inanıyorum. Ramazan Bayramında eş, dost, akraba ziyareti ya da tatil amacıyla trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın sevenlerine, yakınlarına ve bekleyenlerine güven içerisinde ulaşmaları için trafik kurallarına azami şekilde uymalarını, trafik ihlalinde bulunmamalarını güvenli ulaşım açısından önemli görüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer halkımızın aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyor, saygılar sunuyorum." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel