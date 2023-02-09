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Zonguldak'tan Hatay'a uzanan yaşam koridoru

Yerel Haberler

Zonguldak'tan Hatay'a uzanan yaşam koridoru

Zonguldak'tan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, 89. saatte iki kardeşi enkazından kurtarmayı başardı.

Zonguldak'tan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçileri, 89. saatte iki kardeşi enkazından kurtarmayı başardı. Madenciler sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde üç katlı bir evden ses duyulmasının ardından bölgede çalışma başlattı. Üç katlı binanın en alt katında bulunan iki kardeş için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki kardeş, 89. saatte TTK ekiplerince sağ olarak kurtarıldı. Maden işçileri kurtarmanın sevincini birbirlerine sarılarak yaşadı. İlk müdahalesi yapılan iki kardeş ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Maden işçilerinin Zonguldak'tan Hatay'a uzanan yaşam koridorunda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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