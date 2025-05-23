Zonguldak'taki Türk Mutfağı Haftası'nda Yerel Lezzetler Tanıtıldı

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Zonguldak'ta bir AVM giriş katında düzenlenen etkinlikte, Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi damgasını vurdu. Etkinliğe, okulun Koordinatör Müdür Yardımcısı Umut Çelik, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Şefi Arzu Bozkurt ve alan öğrencileri katılım sağladı.

Zonguldak'a özgü yöresel tatlardan Mısır (Göce) Çorbası, Zılbıt Yemeği ve Mancar Dolması, öğrenciler Yaman Karakayış, Melis Günay ve Nisanur İnam tarafından etkinlik alanını ziyaret eden misafirlere tanıtıldı. Katılımcılar, bu özgün lezzetlerin sunumu ve hikayesiyle büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikte, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve protokol heyeti de standı ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerden yemekler hakkında bilgi aldı. Yöresel mutfağın tanıtımına katkı sunan öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hacıbektaşoğlu, gösterilen özveriden ötürü memnuniyetini dile getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, etkinliğe katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim etti. Müdür Dursun, geleneksel mutfağın tanıtılmasında gençlerin rolünün çok kıymetli olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti. - ZONGULDAK