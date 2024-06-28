Zonguldak'ta Zincir Mağazada Büyük İndirim Yoğunluğu

Zonguldak'ta zincir mağazada yaşanan indirim yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü.

Zonguldak Gazipaşa Caddesinde zincir mağazada bugün yüzde seksen indirim yaşandı. İndirimi duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağazanın önüne gelerek açılmasını bekledi. Zaman zaman mağaza önündeki kuyruk kaldırıma kadar taştı. Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar kendilerine uygun ve kaliteli ürünü alabilmek için bir birleriyle yarıştı.

Yaşanan yoğunluğu mağaza dışında vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi. - ZONGULDAK