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Zonguldak'ta Zincir Mağazada Büyük İndirim Yoğunluğu

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Zonguldak Gazipaşa Caddesinde bulunan bir zincir mağazada bugün yüzde seksen indirim yapıldı. Vatandaşlar indirimi duyar duymaz mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve mağaza açıldığı anda içeri akın etti.

Zonguldak'ta zincir mağazada yaşanan indirim yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü.

Zonguldak Gazipaşa Caddesinde zincir mağazada bugün yüzde seksen indirim yaşandı. İndirimi duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağazanın önüne gelerek açılmasını bekledi. Zaman zaman mağaza önündeki kuyruk kaldırıma kadar taştı. Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar mağazaya akın etti. Vatandaşlar kendilerine uygun ve kaliteli ürünü alabilmek için bir birleriyle yarıştı.

Yaşanan yoğunluğu mağaza dışında vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Gazipaşa Alışveriş Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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