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Zonguldak'ta Zabıta Ekiplerinden Halk Pazarında Fiyat Denetimi

Zonguldak'ta Zabıta Ekiplerinden Halk Pazarında Fiyat Denetimi
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Zonguldak'ta zabıta ekipleri, Soğuksu semtindeki halk pazarında fiyat denetimleri gerçekleştirerek tezgahları kontrol etti. Etiketlerin görünürlüğü ve ürün fiyatları hakkında esnafı uyardı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri halk pazarında denetim yaptı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri, Soğuksu semtindeki halk pazarında fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan denetimlerde, zabıta görevlileri tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketlerinin görünür şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etti. Fiyat görünürlüğü ve etiketlerin tezgahlardaki ürünlerle uyumlu olmasına özellikle dikkat eden ekipler, esnafı bu konularda uyardı. Pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşların daha bilinçli tercihler yapabilmesi ve ürün fiyatları hakkında doğru bilgilere ulaşabilmesi adına gerçekleştirilen denetimlerin gün boyunca devam edeceği bildirildi. Ekiplerin, özellikle fiyat etiketi bulunmayan tezgahlar ve fiyat farkları konusunda daha hassas davranacakları belirtildi.

Zabıta yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini vurgularken, vatandaşlardan fiyat farklılıkları veya etiketsiz ürünlerle ilgili şikayetlerini iletmelerini de istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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