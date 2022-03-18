Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören

ÇANAKKALE (İHA) - Zonguldak'ta yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen törende Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılarak 107 yıl önce şehit düşenler anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş ve protokol üyeleri katıldı. Şehitler Anıtı önüne çelenk sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Dernek Başkanı Yorulmaz, "Türk Milleti, tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü ve bağımsızlığını ve de halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerle şehit vererek bütün dünyaya kendi gücünü ispatlamıştır" diye konuştu.

Şeref Defteri'ni imzalayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Tarihimizin en gurur veren diriliş destanı ve varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünü idrak ediyor; bu destanın ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarını minnet, gönül borcu ve rahmetle anıyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı, özgürlüğü ve bütünlüğü uğrunda canını bir kez bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, azmi, inanç ve kararlılığı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacak, milli birlik ve bütünlüğümüzün harcı olan Çanakkale Savaşı'nın eşsiz zaferi bizlere armağan eden o eşsiz ruhu her zaman yaşatacak ve yüreğimizde taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK