Zonguldak'ta Yeni İşe Başlayanlara Vergi Bilgilendirme Sunumları

Zonguldak Defterdarlığı tarafından yeni işe başlayan vatandaşlara yönelik olarak üçer aylık periyotlar halinde bilgilendirme sunumları yapılması uygulaması başlattı.

Vergi Dairesi tarafından gerçekleştirilen sunumlardan ilki Zonguldak SMMMO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sunum "vergi cezaları, cezada indirim, uzlaşma, pişmanlık müesseleri, tahsilatlarda tevsik zorunluluğu, yeni nesil ökc, e-belge ve e-defter uygulamaları, uygulamalı dijital vergi dairesi kullanımı, indirilebilecek giderler ve genç girişimci istisnası" konularından oluştu. Sunum soru-cevap bölümü ile tamamlandı. - ZONGULDAK