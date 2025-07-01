Zonguldak'ta 'Yazımda Kardeşlik Var' Projesi ile Gençler Kamp Yaptı

Zonguldak'ta 'Yazımda Kardeşlik Var' Projesi ile Gençler Kamp Yaptı
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Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kamp, gençlerin milli ve manevi değerleri öğrenmeleri hedeflenerek gerçekleştirildi. Kamp esnasında Anıt Porsuk Ağacı ziyaret edildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından Gümeli Beldesi Bölüklü Yaylasında gençler ve izcilerin katıldığı "Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında kamp düzenlendi.

Alaplı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Öğretmenleri ve İzci lider yardımcılarında katıldığı kampta Gümeli Beldesinde bulunan ve dünyada yaşadığı tespit edilen en yaşlı 5 ağaçtan biri olan 4122 yaşındaki Anıt Porsuk Ağacı ziyaret eden gençler Bölüklü Yaylasında "Yazımda Kardeşlik Var" temasıyla kamp kurdu. Burada, Öğrencilerle kampta bir arya gelen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Gençlere cami sevgisinin, milli değerlerin, ibadet şuurunun, kardeşlik bilincinin verildiği bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirten Müftü Dr. Yılmaz Çelik, "Ahlaklı gençler yetiştirmek için gayret ediyoruz. Çocuklarını bize emanet eden, bu tür faaliyetlerde yer almasını sağlayan başta anne ve babalar olmak üzere, gençlerimize rehberlik eden, onların gönüllerine dokunan din görevlilerine ve maddi manevi katkı sağlayan tüm Alaplı halkına teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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