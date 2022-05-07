Zonguldak'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması

ZONGULDAK (İHA) - İçişleri Bakanlığının "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik " uygulaması kapsamında Zonguldak'ta birçok noktada Vali Tutulmaz'ın katılımıyla etkinlik düzenlendi. Uygulama kapsamında Vali Tutulmaz, araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve yolcuları uyardı.

Trafik Güvenliği Eylem Planı Uygulaması doğrultusunda; Düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, trafik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik " uygulaması yapıldı. Vali Tutulmaz, araçları tek tek durdurarak sürücüleri uyardı

Vatandaşların kurallara uyulması noktasında dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, "2021 - 2023 yıllarını kapsayacak şekilde karayolu güvenliğini sağlayacak bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı içerisinde trafik güvenliği, yayalarımızın güvenliği konusunda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Mayıs ayının ilk haftası Karayolu Trafik Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Yine bu haftadan başlayarak kara yolu güvenliği ile ilgili çeşitli etkiler yapılacak. Bugünde yaya güvenliği ile ilgili önceliğimiz 5 adımda güvenli trafik mottusu ile çıkıyoruz. İlk adım olarak yaya, yaya yolunda yürüyecek. İkinci önceliğimiz yayalara görülebilir olacak. Yola birden atlamayacak. Üçünde adım trafik ışıkları takibi yapılacak. Dördüncü adımımız vatandaşlarımız yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışacak. Birde yayalarımız yoldan geçerken başka işle uğraşmayacak yola odaklanacak. Şimdiye kadar şoförler, sürücüler ile ilgili etkinlik yaptık burada yayalar ile ilgili. Öncelikle güvenliğimizi almamız gerekiyor. Bununda en büyük faktörü dikkatten geçiyor. Bugüne kadar yaya öncelikli kampanyalarımızda önemli bir verim aldık. Ancak hal bazı sürücülerimizin yaya önceliğine riayet etmediğini görüyoruz. Ekiplerimiz bununla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Önemli olan vatandaşlarımızın bilinçlenmesi. Yayalarımızın vatandaşlarımızın güvenliği arttırmak için bilinçli olmamız lazım" dedi.

"Hedefimiz sıfır kaza sıfır can kaybı"

Bu zamana kadar yürütülen kampanyalardan olumlu sonuçlar aldıklarını sözlerine ekleyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bu kampanyalardan olumlu dönüşler aldık. Bakanlığımızın açıkladığı rakamlara göre bu bayramda kaza sayılarında yüzde 50 azalma ölümlerde yüzde 58 azalma meydana geldi. Bizim hedefimiz sıfır kaza sıfır can kaybıdır. Hedefimiz budur hepimiz bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel