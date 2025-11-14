Haberler

Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
TTK Üzülmez Müessesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, iş güvenliği önlemlerinin önemini vurguladı. Senaryo ile maden işçileri tahliye edilerek, kurtarma ekipleri hazır kıta bekledi.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde 16.00-24.00 vardiyasında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği -320 kodunda kaynak çalışması esnasında çıkan yangın sonrası personel durumu İş Güvenliği Şube Müdürü İsmail Arslan'ı bilgilendirdi. Durumun acil koduyla TTK Üzülmez Müessese Müdürü Yaşar Ümit Değirmenci'ye bildirilmesinin ardından maden ocaklarının tahliyesi işlemlerine başlandı.

Siren eşliğinde ocaklarda boşaltma çalışması başladı. Senaryo gereği gazdan ve dumandan etkilenen maden işçileri OFK olarak isimlendirilen gaz maskelerini takarak maden ocaklarından tahliye edildi. Tatbikatta TTK Üzülmez Müessesi bünyesinde yeni kurulan Tahlisiye İstasyonu ekipleri de hazır bulundu. Bir olumsuzluk durumunda kurtarma çalışmasına katılmak için hazır kıta bekleyen tahlisiye ekipleri ekipmanları ile birlikte Kuyu Başı'nda bekledi.

Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden TTK Üzülmez Müessese Müdürü Yaşar Ümit Değirmenci, "Devletimiz bizlere iş güvenliği tedbirleri kapsamında ne gerekiyorsa destek ve ödenek sağlıyor. Bu konuda ne istersek hemen temin ediliyor. Bizler de bu kapsamda sizlere iş güvenliği alanında tüm desteği eksizsiz olarak veriyoruz. Bu kurum çok büyük acılar yaşadı. Artık bu acıları yaşamayalım diyerek bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 'Bir şey olmaz' demeyeceğiz. Bizim için en kötü en tehlikeli kelime 'Bir şey olmaz' sözüdür. 'Burası sağlam kama koymaya gerek yok, burada hiçbir şey olmadı' demeyelim. Sizden sonra orada çalışacak olan arkadaşınızı, köylünüzü, dostunuzu ve yanınızdaki arkadaşlarınızı düşünün arkadaşlar. Yönetim olarak iş güvenliği alanında bizler elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Ancak sizlerin eksik gördüğü durumlar var ise bunları da bizlere iletin ve gerekli tedbirleri ivedi bir şekilde alalım. Bizim için önemli olan sizlersiniz. Kömür bugün çıkmaz yarın çıkar. Kömür burada arkadaşlar, aşağıda Bir yere girmiyor Hesap bir gün sonra verilir. Bizim için en önemli olan sizlersiniz. Sıfır iş kazası hayal değildir. Eğer istersek bunu yapabiliriz. Bu kurum çok büyük acılar yaşadı. Sizlerin ve ailelerinizin bu tür acılar yaşamamasına bizler önlemlerle sizler de kurallara uyarak engel olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Tatbikatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Diğer vardiyalarda da tatbikatlarımızı ara ara yaparak her türlü duruma karşı hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Tatbikat alınan yoklamanın ve işçilere yapılan bilgilendirmenin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
