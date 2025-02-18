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Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi
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Zonguldak Tersane Sitesi'nde, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen yangın tatbikatında site sakinlerine yangın öncesi ve anında alınması gereken önlemler anlatıldı. Tatbikatta, yangın söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Zonguldak Tersane Sitesi'nde yangın tatbikatı düzenledi. Site sakinlerine önce teorik bilgi verilirken, ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD yetkilisi Murat Duysak ve İbrahim Kırnapcı tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda, yangın anında alınması gereken önlemler, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması ve yangın söndürme yöntemleri anlatıldı. Eğitimde özellikle mutfak ocaklarında ve elektrikli aletlerde meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat kapsamında, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gözetiminde açık alanda kontrollü olarak yakılan ateş, yangın tüpü kullanılarak söndürüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikat, site sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Yeşil Mahallesi'nde bulunan 96 daireli Tersane Sitesi'nde düzenlenen eğitim programı hakkında konuşan Site Yöneticisi Osman Zinnur Karabak, "Bu eğitim programıyla site sakinlerimizin bilgilerini artırıyoruz. Bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenerek etkin müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Önceliğimiz, site sakinlerimizin can güvenliğini sağlamak. Tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yangın tatbikatı, site sakinlerinin afetlere karşı bilinçlenmesine katkı sağlarken, yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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