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Zonguldak'ta Vatandaşlara Güvenlik Eğitimi Verildi

Zonguldak'ta Vatandaşlara Güvenlik Eğitimi Verildi
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Karaelmas Mahallesi'nde düzenlediği eğitimde 75 vatandaşa güvenlik hizmetleri, suç önleme ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaelmas Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitimde 75 vatandaşa; güvenlik hizmetleri, suç önleme ve suçtan korunma yöntemleri, bireysel güvenlik önlemleri ile hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik gibi suçlardan korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, toplumun genel asayişe dair suçlara karşı bilinçlenmesi amacıyla bu tür bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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