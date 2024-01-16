Zonguldak'ta Vatandaşlar Kan Bağışı Yaparak Destek Verdi
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla Gazipaşa Caddesine kan alma otobüsü açıldı. Vatandaşlar da kan alma otobüsünden geçerek kan bağışı yaparak destek verdi.
Zonguldak'ta vatandaşlar azalan kan stoklarına kan bağışı yaparak destek verdi.
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla Gazipaşa Caddesine kan alma otobüsü açıldı. Günlerdir azalan kan stokları için çağrıda bulunan Türk Kızılay'ın çağrısına vatandaşlarda kayıtsız kalmadı. Vatandaşlarda kan alma otobüsünden testlerden geçerek kan bağışı destek verdi.
Kan bağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK