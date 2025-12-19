Çevre yolunda önlem alındı, yayalar üst geçide yönlendiriliyor
Zonguldak'ta çevre yolunda yapılan üst geçidin ardından yaya geçişleri kontrollü hale getirildi. Üst geçidi kullanmayan yayalara trafik ekipleri tarafından uyarılar yapılıyor.
Zonguldak'ta çevre yolunda yapılan üst geçidin ardından yaya geçişleri kontrollü hale getirildi. Daha önce kullanılan yaya geçidi kapatılırken, geçişler üst geçit üzerinden sağlanıyor.
Bazı vatandaşların üst geçidi tercih etmeyerek çevre yolundan geçmeye çalışması üzerine trafik ekipleri bölgede görev aldı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar üst geçide yönlendirildi. Trafik ekipleri, karayoluna çıkan vatandaşları uyararak geçişlere izin vermedi. Alınan önlemlerle birlikte bölgede güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Denetim ve yönlendirmelerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK