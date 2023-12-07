İş-Kur İl Müdürlüğü İş Kulübü Lideri Hilal Özkan tarafından Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 'CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimi verildi. Eğitimde özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri üzerinde duruldu.

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerine özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verildi.

İş-Kur İl Müdürlüğü İş Kulübü Lideri Hilal Özkan tarafından Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" eğitimi verildi. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencilerine verilen eğitimde özgeçmişte kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, iş deneyimi alanlarını düzenleme ve CV özeti yazmanın önemine değinildi.

Ayrıca mülakatlarda uygulanan tekniklerden bahsedilerek mülakatlarda adayların çalışma şekli ve kişisel görüşleri hakkında bilgi alındığı, mülakatların en büyük özelliği adayı tanımak gibi görünse de pozisyona başvuran kişinin işleyişi ve iş tanımı hakkında detaylı bilgi alması için son derece önemli olduğu konuları üzerinde duruldu.

Eğitim sonunda İş Kulübü Lideri Hilal Özkan'a plaket takdim edildi. - ZONGULDAK