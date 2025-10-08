Zonguldak'ta UMKE Kurtarma Tatbikatı Hazırlıkları Devam Ediyor

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Ulusal Medikal kurtarma ( UMKE ) ekibi önümüzdeki aylar içerisinde yapılacak olan geniş kapsamlı kurtarma tatbikatı hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Sipahiler mevkiinde otuz kişilik sağlık ekibiyle çalışmalarını devam ettiren Ulusal Medikal Kurtarma Eğitimine katılan personellere UMKE eğitimciler tarafından zorlu koşullar altında ve trafik kazalarında ilk müdahaleler, yaralı taşıma teknikleri ve hızlı müdahaleler konularında geniş kapsamlı olarak eğitimler veriliyor. Öte yandan çalışmalarını yerinde görmek ve izlemek için bölgeye giden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu tarafından UMKE eğitimine katılan sağlıkçılara katılım belgesi verdiler. - ZONGULDAK