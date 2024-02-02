Zonguldak'ta TTK Merkez Servisi çalışanları, Gazze'ye acil ambulans gönderme kampanyasına destek sağladı.

Zonguldak'ta TTK Merkez Servisi çalışanları, " Gazze'ye acil ambulans ulaştırıyoruz" kampanyasına destek verdi. Kampanya adına açıklama yapan Samet Tuna Güngör, "İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik 118 gündür süren saldırılarda, sivil ve masum insanlara karşı gerçekleşen trajediyi vurgulamak isteriz. Bu saldırılarda, 8 bin çocuk, 6 bin 200 kadın olmak üzere toplamda 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 52 bin 600'den fazla kişi ise yaralanarak veya sakat kalarak büyük acılar yaşamamaktadır. Gazze'de sağlık sektörü ciddi şekilde zarar görmüş, ambulanslar kullanılamaz hale gelmiştir. Gazze halkı, sadece abluka ve ekonomik sıkıntılarla değil, aynı zamanda bir dizi zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu dramatik durumu göz önünde bulundurarak, Cansuyu Derneği olarak Gazze'ye yardım eli uzatma çabalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı ve Filistin Kızılay'ının çağrılarına yanıt olarak, Gazze'nin en kritik hayati ihtiyaçlarından birine cevap vermek amacıyla "Gazze'ye Acil Ambulans Ulaştırıyoruz" kampanyasını başlattık. Saha ekiplerimizle birlikte, Gazze'deki yaralılara yardım eli uzatmak ve sağlık sistemini desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK