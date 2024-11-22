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Zonguldak'ta Tren Kazasında 14 Yaşındaki Efe Baran Kazancı Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Tren Kazasında 14 Yaşındaki Efe Baran Kazancı Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta kapalı bariyerden geçmeye çalışırken trenin çarptığı 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Zonguldak'ta kapalı bariyerden geçmeye çalışırken trenin çarptığı araçta ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde dün sabah Filyos istikametine seyir halindeki ray bakım treninin geçişi sırasında hemzemin geçitteki bariyerler kapatıldı. İddiaya göre Sefer B. idaresindeki 67 AAV 850 plakalı araç, hemzemin geçitten geçmek isteyince trenin çarpması sonucu 20 metre sürüklendi. Araçta bulunan inşaat malzemeleri kazanın etkisiyle etrafa saçıldı. İş yerinde çırak olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, buradaki ilk müdahalesinin ardından BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Efe Baran Kazancı için cuma namazını müteakiben Karaelmas Mahallesi Şentepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede askerden izinli geldiği öğrenilen ağabeyi Enes ve babası Nejdet Kazancı güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Efe Baran Kazancı'nın cenazesi toprağa verildi. Kazancı'nın okul ve sınıf arkadaşları cami avlusunda gözyaşı döktü. Cenazeye AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, vatandaşlar ve Efe Baran Kazancı'nın sevenleri katıldı.

Öte yandan sürücü Sefer B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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