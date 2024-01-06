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Zonguldak'ta trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklara geçit vermiyor. Ekipler, cadde üzerine park yapan araçların sileceklerini kaldırarak uyarılarda bulunuyor. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin araçlarının plakaları alınarak cezai işlem uygulanıyor. Uygulamanın gün boyunda devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde trafik ekipleri gelişi güzel parklara geçit vermedi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde gelişi güzel parklara geçit vermiyor. Ekipler, cadde üzerine park yapan araçların sileceklerini kaldırarak uyarılarda bulunuyor. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin araçlarının plakaları alınarak cezai işlem uygulanıyor. Uygulamanın gün boyunda devam edeceğiöğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Gazipaşa Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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