Zonguldak'ta Toptancı Hali'nde Kapsamlı Denetim Yapıldı

Zonguldak Defterdarlığı'na bağlı denetim ekipleri, sabaha karşı Zonguldak Toptancı Hali'ne kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar'ın da bizzat katıldığı denetimde, hale giren ve çıkan ürünler ile işletmelerin belge düzenine ilişkin incelemeler yapıldı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde Zonguldak Hali'ne geldi.

Piyasa hareketliliğinin başladığı saatlerde gerçekleştirilen denetim, sabah saatlerine kadar devam etti. Ekipler, bu süre zarfında hale giriş yapan ve halden çıkan ürünlere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında ayrıca, halde faaliyet gösteren işletmelerin resmi belge ve kayıt düzenine uyup uymadıkları da titizlikle incelendi. - ZONGULDAK