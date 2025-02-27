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Zonguldak'ta Taşra Birimleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Taşra Birimleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Zonguldak'ta, bakanlığa bağlı kuruluşlar arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum yöneticileri faaliyet alanları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Zonguldak'ta kurumların yöneticilerinin katılımıyla Zonguldak ili Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda açıklamada bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; bakanlığın talimatları doğrultusunda ve ilde faaliyet gösteren bakanlığa bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlanarak işbirliğinin artırılması amacıyla yapıldığını; bu vesileyle tüm kurum yöneticilerimizin faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini, ortaklaşa yapılan çalışmaların beraberce değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıya, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in yani sıra Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, TKDK Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürü İdris Tetik, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Erol Ziyadoğlu, İsmail Barutçu ve Veteriner Sınır Koordinat Noktası Müdür Yardımcısı Osman Taner Akkaya katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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