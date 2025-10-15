Haberler

Zonguldak'ta Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor

Zonguldak'ta Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliği için Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde hijyen koşulları, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor.

Kdz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından karaya çıkış noktaları, nakil araçları, depolar, perakende satış yerleri ve balık restoranları incelendi. Yapılan denetimlerde hijyen koşulları, muhafaza şartları, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk titizlikle kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliği için yürütülen denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
'Büşra'yı ölü buldum' dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı

"Büşra'yı ölü buldum" dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.