Zonguldak'ta Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Denetim
Zonguldak Defterdarlığına bağlı denetim ekipleri, sosyal medya fenomenleriyle düzenlenen organizasyonlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Etkinliklerdeki belge düzeni ve ödeme yöntemleri incelendi.
Zonguldak Defterdarlığına bağlı denetim ekipleri, sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı organizasyonlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde, organizasyon düzenleyicileri ile etkinliklerde görev alan kişiler incelendi. Ekipler, etkinliklerde belge düzeni, ödeme yöntemleri ve işlem kayıtları konusunda tespitlerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde belge düzeni ve ödeme yöntemleri açısından tespitler yapıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel