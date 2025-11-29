Zonguldak'ta Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Denetim

Zonguldak Defterdarlığına bağlı denetim ekipleri, sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı organizasyonlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde, organizasyon düzenleyicileri ile etkinliklerde görev alan kişiler incelendi. Ekipler, etkinliklerde belge düzeni, ödeme yöntemleri ve işlem kayıtları konusunda tespitlerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde belge düzeni ve ödeme yöntemleri açısından tespitler yapıldı. - ZONGULDAK