Zonguldak'ta Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Denetim

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlarda habersiz denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu denetimlerle, hizmetlerin kalitesinin artırılması ve eksikliklerin hızlıca giderilmesi hedefleniyor.

İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuruluşların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve sunulan hizmetlerin kalitesini titizlikle inceliyor. Merkez Huzurevi Müdürlüğü, Kozlu Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi birçok yatılı kuruluşa yapılan ziyaretlerle, eksiklikler yerinde tespit ediliyor ve gerekli önlemler hızla hayata geçiriliyor.

Denetimler kapsamında, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulabilmesi için kurumların sürekli olarak geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Hassas gruplara yönelik hizmetlerde süreklilik ve kalite artırımı sağlamak amacıyla düzenli kontrollerin devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK