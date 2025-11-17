Zonguldak'ta Soğuk Havaya Rağmen Denize Giren Adam Şaşkınlık Yarattı

Zonguldak'ta soğuk havaya aldırış etmeyen bir kişi denize girdi.

Zonguldak'ta havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen bir kişi liman arkasında denize girdi.

Denizde adamı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Dakikalarca denizde kalan adam bir süre sonra denizden çıkarak güneşlendi. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü. - ZONGULDAK