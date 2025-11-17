Haberler

Zonguldak'ta Soğuk Havaya Rağmen Denize Giren Adam Şaşkınlık Yarattı

Güncelleme:
Zonguldak'ta soğuk havaya aldırış etmeyen bir kişi liman arkasında denize girdi. Vatandaşlar, denizde kalan adamı görünce şaşırdı.

Denizde adamı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Dakikalarca denizde kalan adam bir süre sonra denizden çıkarak güneşlendi. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
