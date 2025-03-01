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Zonguldak'ta Siber Güvenlik Farkındalık Semineri Düzenlendi

Zonguldak'ta Siber Güvenlik Farkındalık Semineri Düzenlendi
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Zonguldak'ta Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık konuları ele alındı. Öğrencilere internetin güvenli kullanımı hakkında önemli bilgiler verildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Güvenlik Uzmanları tarafından, Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde siber güvenlik farkındalık semineri düzenlendi. Ayrıca, internetin sağlıklı kullanımı ve siber zorbalığın zararları üzerine önemli tavsiyeler paylaşıldı.

Zonguldak SİBERAY'ın gerçekleştirdiği eğitimler kapsamında, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık gibi önemli konularda seminerler verildi.

Seminerde, alanında uzman emniyet memurları, öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, güvenli internet kullanımının önemi vurgulandı.

Seminerin sonunda öğrenciler, konuyla ilgili merak ettikleri soruları uzman emniyet memurlarına yönelterek, dijital güvenlik konusundaki bilgilerini artırdılar. Bu tür farkındalık eğitimlerinin, öğrencilerin interneti daha güvenli ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçladığı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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