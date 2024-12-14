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Zonguldak'ta Sabah Namazı Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Sabah Namazı Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi
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Zonguldak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliği Selimiye Camii'nde, İl Müftüsü Aşır Durgun ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kur'an tilaveti yapıldı ve katılımcılar arasında dayanışma vurgulandı.

Zonguldak'ta il müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliği Selimiye Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Aşır Durgun, müftü yardımcıları, din görevlileri, mahalle halkı ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat ile başladı. Sabah namazının ardından katılımcılar bir araya gelerek dayanışmayı pekiştirdi. Etkinlik sonunda cemaat ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

İl Müftülüğü, bu tür buluşmaların toplumun her kesiminde dini duyguları ve birliktelik ruhunu güçlendirdiğini belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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