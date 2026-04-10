Haberler

Zonguldak'ta Polis Teşkilatının 181'nci yılı coşkuyla kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen anlamlı törenle kutlandı.

Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, düzenlenen anlamlı törenle kutlandı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen programda, güvenliğin teminatı olan polis teşkilatının köklü geçmişi ve fedakarlıkları bir kez daha vurgulandı.

Tören, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, vatan uğruna can veren şehitleri anarken, gazilere duyulan minnet de bir kez daha dile getirildi. Programa İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in yanı sıra müdür yardımcıları, emniyet amirleri ve çok sayıda polis memuru katıldı. Ayrıca Polis Emeklileri Derneği Başkanı Hayrettin Gezer ve yönetim kurulu üyeleri de törende yer alarak bu anlamlı günde teşkilatı yalnız bırakmadı.

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, teşkilatın milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Ergen konuşmasında, devletin ve Cumhuriyet'in ilelebet var olacağını vurgulayarak, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Polis teşkilatımızın milletimizin hizmetinde nice yıllar boyunca aynı kararlılıkla görev yapmasını temenni ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
